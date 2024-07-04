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12:37, 4 июля 2024Среда обитания

В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

Депутат Коган назвал органический мусор одним из самых опасных для планеты

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо создать условия для переработки и утилизации органического мусора, который является одним из самых опасных для планеты. Об этом «Парламентской газете» заявил зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

По словам депутата, после попадания на полигон органического мусора в течение 30 дней происходит выделение фильтрата, который может быть токсичным, и свалочного газа, состоящего из метана и углекислого газа. Это, в свою очередь, создает огромные неудобства окружающим и «загрязняет все и вся». «У нас огромное желание все-таки создать стимулы, чтобы органика собиралась и перерабатывалась полностью», — заявил Коган, добавив, что в правительстве пытаются урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Ранее российские ученые предложили получать из твердых коммунальных отходов (ТКО) биоводород путем смешивания отходов с остаточной биомассой микроводорослей рода хлорелла. Специалисты уверены, что такой метод ускорит разложение отходов и увеличит выход биогаза, который затем можно очистить и преобразовать в экологически безопасное топливо.

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      Мария Черкасова
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