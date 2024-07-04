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14:44, 4 июля 2024Бывший СССР

В Латвии выступили против идеи писать «Россия» с маленькой буквы

Латвийские лингвисты выступили против идеи писать «Россия» с маленькой буквы

Фото: Piece of Cake / Shutterstock / Fotodom

Латвийские лингвисты единогласно выступили против идеи писать слово «Россия» с маленькой буквы. Об этом пишет Delfi.

Как сообщается, в феврале 2024 года экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка Латвии единогласно проголосовала против написания названия России со строчной буквы. Некое частное лицо предложило допустить написание названия России и фамилий должностных лиц государства с маленькой буквы.

«Написание допустимо в неофициальной индивидуальной переписке, но неприемлемо в официальном общении и документах», — подчеркнули эксперты. Издание при этом отмечает, что подобный вариант написания используется в документообороте Вооруженных сил Латвии.

Ранее спикер латвийской армии Сандра Брале назвала решение писать «Россия» с маленькой буквы сознательным актом поддержки Украины. Она добавила, что практика будет продолжена и в будущем.

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      Юрий Леонов
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