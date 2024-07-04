В ВС Латвии начали писать слово «Россия» с маленькой буквы

Спикер ВС Латвии Брале: написание «России» с маленькой буквы — сознательный акт

В Вооруженных силах (ВС) Латвии начали писать слово «Россия» с маленькой буквы. Спикер латвийской армии Сандра Брале назвала это решение сознательным актом поддержки Украины, передает портал LSM.lv.

«Это не опечатка, а осознанный акт солидарности с украинскими коллегами. Такая практика будет продолжена и в будущем», — заявила военный.

В публикации отмечается, что латвийские лингвисты не поддерживают написание слова «Россия» с маленькой буквы. По мнению ученых, такое решение неприемлемо для официальных документов.

Ранее стало известно, что латвийский сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о миграции, обязывающие граждан России, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать экзамен на знание госязыка для сохранения права на постоянное проживание в стране.