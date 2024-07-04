В небе над Европой появилось черное кольцо

Жители Берлина заметили черные кольца в небе

Жители Германии заметили черные кольца в небе вечером 3 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Три черных кольца могли наблюдать жители районов Вильгельмсру и Розенталь. По версии местных жителей, это могли быть кольца сажи, образовавшиеся на производстве или в результате использования пиротехники. Так, по словам другого местного жителя, в этом районе проводила репетицию немецкая группа Rammstein, которая использует на своих концертах большое количество пиротехники.

Необычные кольца в небе наблюдали и раньше. Так, в 2022 году их видели жители Вьетнама и Сингапура.

Ранее небо в Бугульме в Татарстане окрасилось в розовый цвет. Необычное явление связали с туманом.