В Подмосковье взорвалась машина с ехавшей в роддом семьей

Shot: в Люберцах из-за жары взорвалась машина с ехавшей в роддом семьей

В подмосковных Люберцах из-за жары взорвалась машина с семьей внутри. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, LADA Kalina двигалась по Котельнической улице, когда из-за перегрева шланга кондиционера произошел взрыв. В результате машина загорелась. Внутри в этот момент находился 20-летний россиянин с супругой и матерью, которые ехали в роддом к лежащему на сохранении ребенку.

Как выяснил канал, пострадал только водитель. У мужчины зафиксировали сильный ожог ног и 20 процентов тела тосолом, разлившемся по салону. Пассажирки отделались шоком.

Ранее в Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части. Как стало известно, автомобиль задымился на ходу. Когда офицер покинул салон, прогремел взрыв. Мужчина не пострадал. Предварительно, причиной инцидента стала неисправность газового оборудования.