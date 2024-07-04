В России два человека пострадали при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю

В Белгородской области дрон ударил по гражданскому автомобилю, пострадали двое

В Белгородской области по меньшей мере два человека получили ранения в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, FPV-дрон атаковал следовавший по дороге автомобиль около 9:30 мск.

Оба пострадавших, о которых известно на момент публикации материала, получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны соседнего государства. Украинские войска обстреливают регион из артиллерии и наносят удары беспилотниками. Так, 3 июля при сбросе боеприпаса с дрона пострадала семья из трех человек. В тот же день еще один житель региона был ранен при обстреле.