Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 4 июля 2024Экономика

В России оценили обеспеченность продовольствием

Мишустин: в РФ хватает продовольствия для внутреннего рынка и для экспорта

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Объемов производства ряда продовольственных товаров в России достаточно и для обеспечения нужд внутреннего рынка, и для экспортных поставок. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

«Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла — всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж», — оценил глава кабмина. В то же время в стране увеличились урожаи овощей и фруктов, рост составляет около 11 процентов, добавил он.

Материалы по теме:
Золотой караван. Россия на первом месте по мировому экспорту зерна. Что может помешать?
Золотой караван.Россия на первом месте по мировому экспорту зерна. Что может помешать?
1 апреля 2024
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Одновременно с ростом производства агропродукции появляются и новые логистические мощности для хранения больших объемов продовольствия. Кроме того, по итогам прошлого года в РФ были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов, добавил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что в России удалось нарастить переработку сырого молока, «что очень важно».

Ранее Мишустин рассказал, что никакие санкции не помешали российскому агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Он напомнил, что РФ находится на третьем месте в мире по торговле ячменем и на втором — по поставкам зерновых и зернобобовых, а также подсолнечного и рапсового масла, и на первом — по экспорту пшеницы.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      На Украине заявили о подготовке ВСУ к решающему военному событию

      Певица Zivert назвала дату возвращения на сцену после болезни

      Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat

      Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

      Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

      Россиянин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал деньги

      В России предложили арендовать дом Louis Vuitton

      Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

      Россиянкам с пышными формами назвали модную одежду на лето

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше