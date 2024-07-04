В России оценили обеспеченность продовольствием

Мишустин: в РФ хватает продовольствия для внутреннего рынка и для экспорта

Объемов производства ряда продовольственных товаров в России достаточно и для обеспечения нужд внутреннего рынка, и для экспортных поставок. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

«Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла — всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж», — оценил глава кабмина. В то же время в стране увеличились урожаи овощей и фруктов, рост составляет около 11 процентов, добавил он.

Одновременно с ростом производства агропродукции появляются и новые логистические мощности для хранения больших объемов продовольствия. Кроме того, по итогам прошлого года в РФ были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов, добавил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что в России удалось нарастить переработку сырого молока, «что очень важно».

Ранее Мишустин рассказал, что никакие санкции не помешали российскому агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Он напомнил, что РФ находится на третьем месте в мире по торговле ячменем и на втором — по поставкам зерновых и зернобобовых, а также подсолнечного и рапсового масла, и на первом — по экспорту пшеницы.