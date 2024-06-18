Мишустин оценил влияние санкций на экспорт продовольствия

Мишустин: санкции не помешали экспорту российского продовольствия

Санкции не помешали экспортировать российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его оценку влияния ограничений процитировало РИА Новости.

По словам главы правительства, никакие ограничения не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт.

Мишустин напомнил, что РФ стоит на третьем месте в мире по торговле ячменем и на втором — по поставкам зерновых и зернобобовых, а также подсолнечного и рапсового масла. За Россией первое место по экспорту пшеницы. Все эти товары востребованы как в России, так и за границей. По его словам, Россия с серьезным запасом обеспечивает себя рыбой, сахаром и картофелем.

По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года и по 9 июня Россия увеличила вывоз зерна и продуктов его переработки на 16 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, экспортные поставки выросли до 40,2 миллиона тонн. Более 50 процентов отгрузок пришлись на пшеницу.

В конце мая 2024 года председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что с 1 июля 2023 года Россия экспортировала более 60 миллионов тонн зерна. Показатели минувшего сельскохозяйственного года были побиты более чем на 10 миллионов тонн.