Депутат Красов заявил, что новое контрнаступление Украины будет провальным

Новое контрнаступление окажется провальным для Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на планы президента Украины Владимира Зеленского начать новую военную кампанию.

«Ни контрнаступление не поможет киевской хунте, которая пришла к власти в результате госпереворота и при поддержке западных стран, ни поставленное оружие. Поможет Украине только сесть за стол переговоров. Желания, к сожалению, ни у них, ни у их хозяев нет», — поделился мнением депутат.

Любое контрнаступление, как и предыдущее контрнаступление, от которого у них было много ожиданий, также разобьется у них о могучие Вооруженные силы Российской Федерации Андрей Красов депутат Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может начать новое контрнаступление, когда получит военную помощь от союзников. «Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования», — сказал он в интервью Bloomberg.

Политик добавил, что выделяемая западными странами помощь доходит до фронта слишком долго. Он отметил, что новое наступление зависит от оснащения бригад Вооруженных сил Украины.