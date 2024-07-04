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13:10, 4 июля 2024Россия

В России захотели повысить рождаемость с помощью одной книги

В Минпросвещения сообщили, что разработают пошаговое пособие по воспитанию детей

Фото: dam Winger / Unsplash

В России захотели повышать рождаемость с помощью одной книги — в планах разработать пособие по воспитанию детей, сообщили в Минпросвещения, пишет ТАСС.

По мнению главы министерства Сергея Кравцова, разработка пошаговой инструкции для родителей должна облегчить принятие решения о рождении второго и последующих детей.

«Мы примем программу для родителей, которую назовем "От 0 до 18", чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», — заявил Кравцов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в стране будет продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года.

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      Елена Торубарова
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