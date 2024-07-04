В России захотели повысить рождаемость с помощью одной книги

В Минпросвещения сообщили, что разработают пошаговое пособие по воспитанию детей

В России захотели повышать рождаемость с помощью одной книги — в планах разработать пособие по воспитанию детей, сообщили в Минпросвещения, пишет ТАСС.

По мнению главы министерства Сергея Кравцова, разработка пошаговой инструкции для родителей должна облегчить принятие решения о рождении второго и последующих детей.

«Мы примем программу для родителей, которую назовем "От 0 до 18", чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», — заявил Кравцов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в стране будет продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года.