В российском городе лифт с жильцами сорвался и пролетел несколько этажей

Лифт пролетел с седьмого этажа на пятый в Набережных Челнах

В Набережных Челнах лифт с четырьмя жильцами за несколько секунд пролетел с седьмого этажа на пятый, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в 18-этажном доме на улице Абсалямова. В результате падения кабины никто не пострадал. По словам жильцов, лифт постоянно ломается и застревает, но на жалобы в управляющей компании (УК) не реагируют. По словам представителей УК, касательно падения лифта заявку в компанию жильцы не отправляли.

Telegram-канал также опубликовал видео с рабочим, который стоит напротив лифта и несколько раз крестит его. Утверждается, что мужчина таким образом «чинил» механизм.

Ранее в Москве на Малой Калитниковской улице в девятиэтажном доме сорвался лифт с 17-летней девочкой и собакой. Падение кабины затормозила сработавшая ловушка, в результате никто не пострадал. Отмечалось, что жильцы дома больше года жаловались на неисправность подъемников, некоторые из живущих в здании отказывались пользоваться лифтом из-за боязни поломок.