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17:23, 4 июля 2024Моя страна

В российском регионе раскрыли возраст самой пожилой невесты

77-летняя нижегородка стала самой возрастной невестой в регионе в 2024 году

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

77-летняя жительница Нижегородской области стала самой пожилой невестой в первом полугодии 2024 года. Ее возраст раскрыла руководитель местного главного управления ЗАГС Ольга Краснова, пишет KP.RU.

Избранником нижегородки стал 87-летний мужчина из этого же российского региона.

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      Фариза Бацазова
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