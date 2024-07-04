В российском регионе раскрыли возраст самой пожилой невесты

77-летняя нижегородка стала самой возрастной невестой в регионе в 2024 году

77-летняя жительница Нижегородской области стала самой пожилой невестой в первом полугодии 2024 года. Ее возраст раскрыла руководитель местного главного управления ЗАГС Ольга Краснова, пишет KP.RU.

Избранником нижегородки стал 87-летний мужчина из этого же российского региона.

Отмечается, что в общей сложности за шесть месяцев этого года в Нижегородской области было заключено свыше 7,1 тысячи браков. Это на три процента меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Татарстане прошел необычный конкурс красоты. В регионе выбрали самую красивую корову голштинской породы.