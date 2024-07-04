В США заявили о надвигающейся войне

Макгрегор заявил, что в США начнется война из-за ситуации на границе с Мексикой

Соединенные Штаты Америки получат внутреннюю войну как при открытой границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Он подчеркнул, что в настоящее время «все игнорируют ситуацию на границе США с Мексикой». «Майоркас открыл ее, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах», — возмутился Макгрегор.

Он указал, что даже закрытие границы не спасет США от надвигающейся войны. По мнению Макгрегора, при таком сценарии Штатам придется сражаться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят стране посягательства на торговые потоки.