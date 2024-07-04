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22:55, 4 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о недостижимости военной победы Украины

Экс-госсекретарь США Керри: военная победа Украины невозможна, нужны переговоры

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Победа военным путем в конфликте с Россией является недостижимой целью для Украины, поэтому сторонам нужно прибегнуть к дипломатическим средствам его урегулирования. Такое мнение в пользу переговоров высказал экс-госсекретарь США, представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри в интервью британской The Times.

«Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то», — сказал Керри.

По его словам, урегулирование невозможно без создания условий, при которых обе страны смогут сделать свои заявления о том, что им требуется, чтобы прийти к миру дипломатическим, а не военным путем.

«Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты», — заключил бывший госсекретарь США.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условия перемирия России и Украины. Он заявил, что конфликт можно остановить, если для мира будет готова «прочная основа».

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      Александра Синицына
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