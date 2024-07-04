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21:36, 4 июля 2024Мир

Эрдоган озвучил условие перемирия России и Украины

Эрдоган назвал Лукашенко условие перемирия России и Украины
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия. Об этом информирует канцелярия главы Турции.

По мнению Эрдогана, если для мира будет готова «прочная основа», то конфликт России и Украины можно прекратить. Об этом политик рассказал во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Турецкая сторона продолжит стремиться к миру и будет поддерживать контакты с обеими сторонами, заверил Эрдоган.

Встреча Эрдогана и Лукашенко состоялась во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган поделился с председателем КНР Си Цзиньпином своими опасениями перед угрозой разрастания конфликта на Украине до глобальных масштабов.

Кроме того, турецкий глава пообещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине. По мнению Эрдогана, положить конец конфликту можно сначала прекращением огня, а затем миром.

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      Марина Совина
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