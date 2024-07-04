69-я параллель
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18:18, 4 июля 202469-я параллель

Вакансия ходока за птицами появилась в российском регионе

В Кандалакшском заповеднике Карелии появилась вакансия ходока за птицами

Фото: Denali National Park and Preserve / Wikimedia

В Кандалакшском заповеднике Карелии появилась вакансия ходока за птицами. Об этом сообщается на странице заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточняется в описании вакансии, работа будет заключаться в обходе сетей, в которые попадают птицы — их нужно будет извлекать из ловушек и относить на кольцевание. Соискателям в заповеднике предлагают оплату дороги от Москвы до Карелии, а также проживание в «избе-студии».

«Оплачивается дорога от Москвы и обратно (для тех, кто проживает в регионе, возможна монетизация этих расходов в размере 10 000 рублей), питание, плюс дополнительно суточные 1000 рублей в сутки (в условиях работы каждый день — 2000 рублей в сутки)», — говорится в описании.

Работа по обходу сетей продлится до 20-25 сентября. Предпочтение отдают молодым людям. В качестве бонуса соискателям предлагают бесплатное обучение орнитологии и экскурсии по заповеднику.

Ранее сообщалось, что в российском регионе появилась вакансия с зарплатой 620 тысяч рублей.

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      Марк Леонов
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