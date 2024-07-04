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16:12, 4 июля 2024Россия

Ветеран боевых действий сравнил СВО и войну в Чечне

Участник боевых действий Байтурин: в СВО большую роль играет везение
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В отличие от войны в Чечне, где большую роль играл опыт, в специальной военной операции на Украине (СВО) большее значение имеет удача. Об этом сообщил участник боевых действий Ришат Байтурин, его цитирует портал MK.RU.

По словам ветерана Байтурина, участник СВО с профессиональной подготовкой так же уязвим, как и новичок.

«Ты можешь быть трижды Рэмбо (...). Снаряд не выбирает. Подготовленный ты или неподготовленный — все решает случай. В Чечне действительно важную роль играл опыт, в СВО важнее везение», — сравнил две военные кампании военнослужащий.

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Байтурин добавил, что еще одно отличие СВО от чеченских кампаний, в одной из которых он принимал участие, — техническая составляющая. В Чечне у него и его сослуживцев не было столь высокотехнологичного оборудования — в первую очередь это касается беспилотников.

Ранее сообщалось, что участник СВО полтора месяца жил в оставленной украинскими войсками позиции. Мужчина питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.

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      Марк Леонов
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