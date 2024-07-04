Власти Сербии раскрыли цель Запада по переписыванию истории Второй мировой

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад переписывает историю, чтобы разделить Россию

Западные страны переписывают историю Второй мировой войны, чтобы обосновать свои претензии на раздел России. С таким заявлением в своей статье выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает RT.

«В борьбе с Россией все дозволено и война идет не только до военного поражения России и установления новой власти, но и до территориального раздела богатейшей русской земли на много большее число частей, чем была поделена Германия в 1945 году», — сказал он.

Ранее Вулин заявил, что Сербия отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы не потерять «исторически самого надежного друга».

2 июня президент Сербии Александр Вучич назвал США историческим союзником Сербии в решающие моменты истории.