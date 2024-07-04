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12:58, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Вован и Лексус рассказали о потенциальных жертвах своих пранков

Вован и Лексус рассказали о списке потенциальных жертв для пранков
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Кадр: BBC News - Русская служба / YouTube

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что у них есть список потенциальных собеседников для провокаций. О том, как они выбирают следующую жертву розыгрыша, пранкеры рассказали в беседе с телеканалом «360».

«Есть [список], можно сказать. Так иногда на человека посмотришь, подумаешь — надо записать. Потом к этому списку можно вернуться», — отметил Лексус

По их словам, герой одного из следующих пранков должен отвечать нескольким критериям: быть интересным, возможно, даже вызывать ажиотаж, и при этом закрытым, а также обладать достоверной информацией, которую потенциально можно получить. Пранкеры добавили, что останавливаются на известных личностях, но иногда выбирают и загадочных персонажей, к примеру, тех, кто долгое время не давал интервью.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали, что обычно они сами организовывают звонки президентам и политикам через их официальных представителей. При этом некоторые участники их розыгрышей сами оставляют им номера телефонов.

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      Варвара Кошечкина
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