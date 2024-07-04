Вован и Лексус высказались о связи со спецслужбами

Пранкеры Вован и Лексус: нас часто приравнивают к глобальному PR-агентству

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) отреагировали на популярную теорию об их связи со спецслужбами. На эту тему они порассуждали в интервью для «360», доступном во «ВКонтакте».

Вован назвал связь пранкеров со спецслужбами старой конспирологической версией, уже немодной. Сейчас, по его словам, появилась новая. «Мол, есть глобальное PR-агентство, некие наднациональные органы. И мировые политики обращаются к нам специально, чтобы высказать какую-то точку зрения, позицию, которую не могут озвучить публично», — поделился он.

Вован также заявил, что именно их с Лексусом приравнивают к некоему глобальному PR-агентству, однако, будь это правдой, пранкеры были бы чуть ли не миллиардерами, порассуждал он.

Ранее Вован и Лексус поделились, что хотели бы провести лекцию для разыгранных ими ранее политиков, отметив, что пока никто не соглашается на предложение. Как заявил Кузнецов, жертвы розыгрыша могли бы поделиться своим опытом и рассказать, как чувствуют себя после пранка.