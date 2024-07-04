Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:58, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Вован и Лексус высказались о связи со спецслужбами

Пранкеры Вован и Лексус: нас часто приравнивают к глобальному PR-агентству

Кадр: Телеканал «360»

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) отреагировали на популярную теорию об их связи со спецслужбами. На эту тему они порассуждали в интервью для «360», доступном во «ВКонтакте».

Вован назвал связь пранкеров со спецслужбами старой конспирологической версией, уже немодной. Сейчас, по его словам, появилась новая. «Мол, есть глобальное PR-агентство, некие наднациональные органы. И мировые политики обращаются к нам специально, чтобы высказать какую-то точку зрения, позицию, которую не могут озвучить публично», — поделился он.

Вован также заявил, что именно их с Лексусом приравнивают к некоему глобальному PR-агентству, однако, будь это правдой, пранкеры были бы чуть ли не миллиардерами, порассуждал он.

Ранее Вован и Лексус поделились, что хотели бы провести лекцию для разыгранных ими ранее политиков, отметив, что пока никто не соглашается на предложение. Как заявил Кузнецов, жертвы розыгрыша могли бы поделиться своим опытом и рассказать, как чувствуют себя после пранка.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

      Путин рассказал об участии России в урегулировании конфликта в Газе

      Внешность Кристины Агилеры раскритиковали в сети словами «точно Оземпик»

      Раскрыто главное последствие ударов ВС РФ по украинским аэродромам

      В Грузии захотели перезагрузить отношения с США

      У популярной российской блогерши обнаружили рак

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше