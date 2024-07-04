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03:05, 4 июля 2024Экономика

Названы сроки окончания и возвращения жары в Москве

Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о возвращении жары в понедельник

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Жара в Москве закончится 5 июля, но вернется уже через несколько дней, 8 июля, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекордная жара закончится во второй половине дня в пятницу, 5 июля, но вернется в понедельник, 8 июля, — предупредил метеоролог. — Жаркая погода прогнозируется и 4 июля. В Москве и области температура будет подниматься до 32-35 градусов. Такие показатели больше характерны для Астрахани, даже не для Ростова или Краснодара. Это небывалая жара».

Во второй половине дня 5 июля, по словам Вильфанда, в Москве придут воздушные массы с Запада, и температура понизится на 10 градусов. Суббота, 6 июля, будет тоже заметно прохладнее предыдущих дней.

«В субботу ожидается 22-24 градуса. Но похолоданием это все равно нельзя считать, ведь температура будет выше нормы на градус. Затем, в воскресенье, 7 июля, температурный фон опять повысится до 25-30 градусов, но ночью все равно будет прохладнее, чем сейчас, около 15-18 градусов», — рассказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в ближайшие ночи температура в столице не будет опускаться ниже плюс 24 градусов. По словам Вильфанда, это «совершенно аномальная» погода, опасная для человека, организму которого будет сложно восстановиться при настолько высоких температурах.

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      Наталия Белова
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