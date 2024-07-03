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12:06, 3 июля 2024Экономика

Москвичам предсказали опасные ночи

Синоптик Вильфанд: в Москве в ближайшие ночи потеплеет до плюс 24 градусов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В ближайшие ночи температура в столице не будет опускаться ниже плюс 24 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью 24,5 градуса — минимальные значения перед восходом солнца», — прокомментировал синоптик, добавив, что такое явление можно назвать «египетской ночью». По словам Вильфанда, это «совершенно аномальная» погода, опасная для человека, организму которого будет сложно восстановиться при настолько высоких температурах.

Ранее стало известно, что вторник, 2 июля, со среднесуточной температурой плюс 32 градуса оказался самым жарким за 134 года днем в столице и области. Синоптики предполагают, что в среду, 3 июля, жаркая погода в центре Европейской России имеет все шансы продолжить череду рекордных максимумов.

По прогнозам ведущего специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, жара в столице продлится в среду и четверг, 3 и 4 июля, и сменится ливнями с грозами и шквалистым ветром в пятницу, 5 июля.

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      Мария Черкасова
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