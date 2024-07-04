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09:46, 4 июля 2024Из жизни

Женщина поймала самого крупного в мире большеротого окуня

IGFA: в Техасе пойман самый крупный в мире большеротый окунь

Фото: Shawley30 / Shutterstock / Fotodom

Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) признала новый мировой рекорд по ловле большеротых окуней снастями, рассчитанными на груз до 12 фунтов (около пяти килограммов). Об этом сообщает радиостанция KSII.

Рекорд поставила Ли Энн Пауэлл из американского штата Техас. Ей удалось поймать большеротого окуня весом 5,53 килограмма.

Чтобы доказать, что ее окунь действительно самый крупный в мире, женщина потратила целый месяц. Пришлось оформлять документы и отправлять в IGFA фотографии улова и даже образец лески.

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      Олег Парамонов
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