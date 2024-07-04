Женщина поймала самого крупного в мире большеротого окуня

IGFA: в Техасе пойман самый крупный в мире большеротый окунь

Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) признала новый мировой рекорд по ловле большеротых окуней снастями, рассчитанными на груз до 12 фунтов (около пяти килограммов). Об этом сообщает радиостанция KSII.

Рекорд поставила Ли Энн Пауэлл из американского штата Техас. Ей удалось поймать большеротого окуня весом 5,53 килограмма.

Чтобы доказать, что ее окунь действительно самый крупный в мире, женщина потратила целый месяц. Пришлось оформлять документы и отправлять в IGFA фотографии улова и даже образец лески.

Ранее сообщалось, что в США 10-летняя девочка поймала огромную щуку-маскинонга во время зимней рыбалки с родителями на Новый год. Добычей ребенка стала рыба весом более 15 килограммов.