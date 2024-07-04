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17:26, 4 июля 2024Силовые структуры

Житель ЛНР предстанет перед судом по делу о шпионаже в пользу украинской разведки

В ЛНР перед судом предстанет житель, обвиненный в шпионаже в пользу Украины

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) перед судом предстанет 28-летний житель Новопсковского района Виктор Солдатко по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в январе 2023 года Солдатко собирал сведения о местах дислокации российских военных и их технике и передавал полученные данные представителю военной разведки Украины. С ним мужчина общался через мессенджер. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Верховный суд ЛНР.

Ранее сообщалось, что задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену.

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      Илона Палей
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