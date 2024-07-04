Жители российского города заявили о страхе прилета дрона из-за новой подсветки дома

Жители Новороссийска заявили, что боятся прилета БПЛА из-за новой подсветки дома

Жители Новороссийска заявили, что боятся прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из-за новой патриотичной подсветки их дома, пишет издание 93.RU.

Балконы дома в российском городе подсветили в цвета триколора. Жители сообщали о страхе прилета дрона сначала в домовом чате, потом в социальных сетях. На обсуждение отреагировал мэр Александр Яменсков, заявив, что «отключение патриотической подсветки на доме не способствует безопасности».

«А вот криминальным элементам кромешная тьма будет на руку. Для современных средств поражения световая подсветка не является демаскирующим признаком», — отметил Яменсков в Telegram-канале, порекомендовав жителям сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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