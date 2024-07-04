Живший в США популярный блогер рассказал о неоправдавшемся ожидании от страны

Блогер EXILE заявил, что в США объединяются в компании по национальному признаку

Популярный стример и блогер EXILE (настоящее имя — Илья Яцкевич), проживший год в США, рассказал о неоправдавшемся ожидании о стране. Подробностями он поделился в подкасте для YouTube-канала Frame Tamer.

Яцкевич вспомнил, что представлял, как будет общаться с афроамериканцами и играть с ними в баскетбол. «Я приехал и окунулся в реальность, что они вообще между собой только общаются. Там все поделено по этническим культурам. Русские — с русскими. Казахи — с казахами, афроамериканцы — с афроамериканцами», — рассказал он о компаниях, организованных по национальному признаку.

Он также заявил, что после года жизни в Соединенных Штатах захотел вернуться в Россию.

Ранее Яцкевич признался, что боится блокировки видеохостинга YouTube на территории России. Он заявил, что не знает, что последует за этим событием.