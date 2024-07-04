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14:47, 4 июля 2024Ценности

Журналистка показала быстрый способ удалить пятно от дезодоранта с черной одежды

Кадр: @alisonhallreporting

Американская журналистка Элисон Холл показала быстрый способ удалить пятно от дезодоранта с черной одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео Холл предстала перед камерой в кофте и брюках черного цвета и продемонстрировала крупным планом загрязнение. После этого она взяла в руки бархатную вешалку и провела ею по одежде несколько раз. «Белые пятна от дезодоранта сводили меня с ума, пока я не поняла, что мои бархатные вешалки могут творить чудеса», — заявила Холл.

Подписчики поблагодарили автора ролика за рекомендацию. «Это самое полезное видео, которое я видела в своей ленте за всю неделю», «Это очень полезно. Спасибо!», «Почему я раньше об этом не знал?», «Этот лайфхак изменил мою жизнь», — высказывались они в комментариях под постом.

В июне визажист британского магазина косметики Justmylook Хейли Уокер раскрыла эффективные способы удалить пятна косметики с одежды.

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      Мария Винар
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