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20:13, 4 июля 2024Ценности

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снялась в купальнике для журнала

30-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в купальнике для журнала InStyle
Ханде Эрчел

Ханде Эрчел . Фото: @handemiyy / @instyle.tr / @mustafanurdogdu

Турецкая актриса Ханде Эрчел снялась для местной версии журнала InStyle в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» запечатлели в слитном черном купальнике на тонких бретелях с металлической фурнитурой. При этом предмет гардероба оказался оформлен обнажающим область талии и ребер вырезом.

В то же время 30-летняя артистка уложила волосы в гладкий высокий пучок, разделив их на косой пробор. Также она сделала макияж в естественной цветовой гамме и выбрала в качестве украшений кольцо на палец и серьги-подвески.

В июне 49-летняя американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в прозрачном платье без бюстгальтера попала на обложку журнала DuJour.

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      Карина Черных
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