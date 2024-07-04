Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снялась в купальнике для журнала

30-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в купальнике для журнала InStyle

Турецкая актриса Ханде Эрчел снялась для местной версии журнала InStyle в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» запечатлели в слитном черном купальнике на тонких бретелях с металлической фурнитурой. При этом предмет гардероба оказался оформлен обнажающим область талии и ребер вырезом.

В то же время 30-летняя артистка уложила волосы в гладкий высокий пучок, разделив их на косой пробор. Также она сделала макияж в естественной цветовой гамме и выбрала в качестве украшений кольцо на палец и серьги-подвески.

В июне 49-летняя американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в прозрачном платье без бюстгальтера попала на обложку журнала DuJour.