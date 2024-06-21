49-летняя Ева Лонгория без бюстгальтера попала на обложку журнала

49-летняя Ева Лонгория без бюстгальтера попала на обложку журнала DuJour

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория попала на обложку журнала DuJour в откровенном образе. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» позировала перед фотографом в прозрачном платье шоколадного цвета, отказавшись при этом от бюстгальтера. Образ знаменитости дополнил кожаный тренч, босоножки на шпильке и бриллиантовое колье.

На размещенном кадре видно, что визажисты сделали Лонгории макияж в нюдовых оттенках, а волосы уложили небрежными волнами.

В мае дочь британского актера Джуда Лоу посетила Каннский кинофестиваль в Париже, Франция, в прозрачном платье без бюстгальтера.