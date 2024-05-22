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09:12, 22 мая 2024Ценности

Дочь Джуда Лоу появилась на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль в Париже, Франция, в откровенном образе без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 23-летняя манекенщица пришла на премьеру фильма «Саван» режиссера Дэвида Кроненберга. Она предстала перед папарацци на красной дорожке в прозрачном кружевном мини-платье на одно плечо белого цвета. При этом сквозь ткань наряда просвечивала грудь наследницы артиста.

Также девушка примерила остроносые черные сапоги на высоких каблуках и с широким голенищем и надела пояс на бедра. Кроме того, она сделала макияж в коричневой гамме и выбрила полосы на бровях.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид также пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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