Дочь Джуда Лоу появилась на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль в Париже, Франция, в откровенном образе без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 23-летняя манекенщица пришла на премьеру фильма «Саван» режиссера Дэвида Кроненберга. Она предстала перед папарацци на красной дорожке в прозрачном кружевном мини-платье на одно плечо белого цвета. При этом сквозь ткань наряда просвечивала грудь наследницы артиста.

Также девушка примерила остроносые черные сапоги на высоких каблуках и с широким голенищем и надела пояс на бедра. Кроме того, она сделала макияж в коричневой гамме и выбрила полосы на бровях.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид также пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном платье без бюстгальтера.