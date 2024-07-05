12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

В США 12-летний школьник поймал чукучана весом три килограмма и установил рекорд

В США 12-летний мальчик поймал крупного большегубого чукучана и установил новый рекорд штата Монтана. Об этом сообщает KPAX-TV.

Удача улыбнулась школьнику Уэйду Мершату. 19 июня юный американец рыбачил на водохранилище Ноксон, когда ему попалась крупная рыба. Ее вес составил чуть более трех килограммов, а длина — 64 сантиметра.

1 июля Мершату выдали официальный сертификат, который подтверждает, что он является рекордсменом штата. Предыдущий рекордный чукучан был пойман в Монтане в 2008 году. Как уточняет издание Lake County Leader, он весил около 2,8 килограмма.

Чукучаны — лучеперые рыбы из отряда карпообразных. Большинство видов этих рыб обитает в США, однако длинноносые чукучаны встречаются в реках Сибири. В Монтане обитает девять видов чукучанов, которые образовывают третью по объему популяцию рыб в штате.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) признала новый мировой рекорд по ловле большеротых окуней снастями, рассчитанными на груз до 12 фунтов (около пяти килограммов). Рекорд поставила Ли Энн Пауэлл из американского штата Техас.