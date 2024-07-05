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21:38, 5 июля 2024Ценности

54-летняя невеста миллиардера Безоса случайно оголилась прямо на публике

54-летняя невеста Безоса Лорен Санчес случайно оголилась на публике из-за ветра

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес случайно оконфузилась на публике. Соответствующие снимки публикует People.

Папарацци запечатлели 54-летнюю репортершу у автомобиля в платье из ассортимента модного дома Dolce & Gabbana стоимостью 2995 долларов (264 тысячи рублей). В качестве обуви она выбрала мюли того же люксового бренда за 1145 долларов (101 тысяча рублей), а в руках она держала сумку марки, цена которой составила 2495 долларов (220 тысяч рублей).

Фото: Ciaopix / Cobra Team / Backgrid / Legion-Media

На размещенных кадрах также видно, что знаменитость оголилась прямо перед камерами: юбка платья приподнялась из-за ветра, демонстрируя ее ягодицы.

В январе Лорен Санчес вышла в свет в откровенной одежде. Она надела черное прозрачное кружевное платье в пол, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.

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      Карина Черных
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