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07:01, 5 июля 2024Ценности

56-летняя ведущая станцевала в бикини на камеру

56-летняя ведущая Давина Макколл станцевала в бикини на камеру
Давина Макколл

Давина Макколл. Фото: @davinamccall

Английская актриса, певица, ведущая и журналистка Давина Макколл поделилась видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость станцевала на камеру в золотистом бикини. На размещенных кадрах видно, что телезвезда также надела несколько украшений, в том числе часы, подвески и браслеты. При этом волосы Маккол распустила, а от макияжа и солнцезащитных очков отказалась.

В описании к публикации инфлюэнсер отметила, что отдыхает в Италии.

В ноябре 2023 года американская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье в рекламе пищевых добавок собственного бренда In Bloom.

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      Карина Черных
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