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09:38, 5 июля 2024Ценности

58-летняя Синди Кроуфорд показала внешность без косметики

58-летняя модель Синди Кроуфорд показала внешность без косметики на новом фото

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд показала внешность без косметики. Новое фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя манекенщица рассказала, что посетила пластического хирурга Раджа Канодию. Она отметила, что прошла процедуру микроигольчатого радиочастотного лифтинга с помощью аппарата Potenza, направленного на омоложение кожи.

Знаменитость запечатлела свое лицо без макияжа, продемонстрировав признаки возрастных изменений. На снимке модель предстала, закрыв глаза, в бежево-розовой блузке с принтом, с распущенными волосами. Она надела золотистые серьги и цепочку с крупными звеньями и круглым кулоном.

В мае Синди Кроуфорд показала свое архивное фото времен молодости.

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      Карина Черных
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