58-летняя Синди Кроуфорд показала архивное фото из молодости

Супермодель Синди Кроуфорд показала архивное фото 1984 года с короткой стрижкой

58-летняя американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд показала архивное фото из своей молодости. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных черно-белых фото, сделанных в 1984 году, манекенщица продемонстрировала короткую стрижку пикси (короткая сзади и по бокам головы прическа, которая удлиняется на макушке, с очень короткой челкой — прим. «Ленты.ру»). При этом она надела короткий топ без рукавов, демонстрируя оголенную спину и плечи.

«Смотрю в прошлое на время, когда были короткие волосы», — подписала она.

Пользователи сети оценили внешний вид звезды в молодости в комментариях под постом. «Какая шикарная стрижка у вас», «Вау, я даже не знала, что у вас были такие короткие волосы», «Очаровательно», — написали они.

В сентябре 2024 года Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости. 56-летняя звезда заявила, что собирается избавиться от коллекции предметов гардероба, поскольку за прошедшие годы изменился ее стиль.