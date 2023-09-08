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14:17, 8 сентября 2023Ценности

Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости. Соответствующий материал публикует People.

56-летняя звезда заявила, что собирается избавиться от коллекции предметов гардероба, поскольку за прошедшие годы изменился ее стиль. Коме того, знаменитость отметила, что не хочет жить прошлым и собирается порадовать своими вещами тех, кому они необходимы.

«Я не люблю тратить деньги впустую. Лучше очистить свой разум, навести порядок в шкафу. Освободить место для новой жизни. Я не могу дождаться, когда увижу, как другие наслаждаются этими нарядами», — пояснила собеседница издания.

Андерсон указала, что у желающих в том числе будет возможность приобрести ее ставший культовым красный купальник из сериала «Спасатели Малибу», в котором она снималась в 90-е годы. При этом артистка не назвала точную дату начала распродажи.

В апреле американская бизнесвумен, телезвезда и блогерша Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Инфлюэнсерша сообщила, что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Данные изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов. Также стало возможно приобрести сандалии бренда Montbell.

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    Алина Гостева
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