Администрация Байдена выступила против призыва возобновить ядерные испытания

NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний

Администрация президента США Джо Байдена выступила против призыва советников бывшего американского лидера и кандидата от республиканцев Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Возобновление испытаний может привести к гонке ядерных вооружений, которая дестабилизирует глобальный баланс террора и повысит риск войны», — пишет издание.

В президентской администрации также связывают проведение испытаний с риском запуска «цепной реакции» аналогичных учений в других странах, указывает NYT.

Ранее аналитик Джо Чиринчионе в своей статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists написал, что план Дональда Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений.