На Западе оценили влияние Трампа на гонку вооружений

BotAS: план Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений

План экс-президента США и кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений. Влияние политика оценил ядерный аналитик Джо Чиринчионе в статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BotAS).

Отмечается, что ядерная политика Трампа полностью изложена в новом манифесте Project 2025, который был подготовлен фондом Heritage Foundation.

Согласно документу, Трампу предложили значительно ускорить и расширить существующие ядерные и ракетные программы США, увеличить ядерный арсенал сверх действующих международных соглашений и провести новые ядерные испытания.

«Расширение ядерного арсенала в масштабах, предложенных в проекте, вероятно, заставит соперников США, в том числе Россию, увеличить число программ по разработке и развертыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу», — отметил аналитик.

По его словам, предложенные в Project 2025 программы приведут к появлению лишнего оружия в «огромном американском ядерном арсенале».

Ранее источники в предвыборном штабе Трампа заявили газете Politico, что политик при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток в рамках сделки с президентом России Владимиром Путиным.