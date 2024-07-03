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09:34, 3 июля 2024Мир

На Западе оценили влияние Трампа на гонку вооружений

BotAS: план Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Rebecca Cook / Reuters

План экс-президента США и кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений. Влияние политика оценил ядерный аналитик Джо Чиринчионе в статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BotAS).

Отмечается, что ядерная политика Трампа полностью изложена в новом манифесте Project 2025, который был подготовлен фондом Heritage Foundation.

Согласно документу, Трампу предложили значительно ускорить и расширить существующие ядерные и ракетные программы США, увеличить ядерный арсенал сверх действующих международных соглашений и провести новые ядерные испытания.

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«Расширение ядерного арсенала в масштабах, предложенных в проекте, вероятно, заставит соперников США, в том числе Россию, увеличить число программ по разработке и развертыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу», — отметил аналитик.

По его словам, предложенные в Project 2025 программы приведут к появлению лишнего оружия в «огромном американском ядерном арсенале».

Ранее источники в предвыборном штабе Трампа заявили газете Politico, что политик при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток в рамках сделки с президентом России Владимиром Путиным.

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      Семен Александров
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