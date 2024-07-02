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20:48, 2 июля 2024Мир

В штабе Трампа заявили о возможной сделке с Путиным по нерасширению НАТО

Politico: Трамп при успехе на выборах может отказаться от расширения НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Участник предвыборной гонки на пост президента США и бывший американский лидер Дональд Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток в рамках сделки с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники в штабе политика сообщает газета Politico.

«Трамп рассматривает возможность заключить сделку, согласно которой НАТО обязуется больше не расширяться на восток.. а также провести переговоры с президентом России [Владимиром Путиным] касательно украинской территории, которые Москва сможет сохранить за собой», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что сумеет урегулировать украинский конфликт еще до начала президентского срока в случае своего переизбрания. В 2023 году политик говорил, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа свидетельствуют о его слабом понимании ситуации и сути вопроса конфликта на Украине.

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      Дмитрий Сотак
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