Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:36, 5 июля 2024Наука и техника

Американская «Валькирия» впервые взлетела с ВПП

TWZ: американская «Валькирия» — ведомый F-22 и F-35 — впервые взлетела с ВПП

Фото: 2nd Lt. Rebecca Abordo / U.S. Air Force / Wikimedia

Малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie («Валькирия») Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает TWZ.

Испытания XQ-58A Valkyrie состоялись на авиабазе Гранд-Форкс в американском штате Северная Дакота. Об их точной дате проведения компания-разработчик Kratos не сообщает.

Для взлета БПЛА, лишенный шасси и изначально предназначенный для запуска с самолета-носителя, использовал колесную тележку. Проводимые ранее запуски беспилотника с наземных площадок использовали одноразовые реактивные ракетные ускорители. Приземление многоразового БПЛА осуществляется при помощи парашютов и надувных подушек безопасности.

В апреле 2021 года издание сообщило, что XQ-58A Valkyrie впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

      Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

      Песков подтвердил переговоры Путина и Обрана по Украине

      YouTube заблокировал канал известного российского спортсмена

      Орбан назвал причину визита в Москву

      В МИД заявили о массовых ударах Киева по гражданским объектам после разрешения Запада

      Гигантский тромб извлекли из мозга россиянина и показали на видео

      Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

      Названа возможная цель встречи Путина и Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше