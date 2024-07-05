Бывшего вице-мэра российского города арестовали по делу о взятке в 10 миллионов рублей

В Челябинске суд арестовал бывшего вице-мэра города Сергея Репринцева по делу о взятке в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.
Мужчину отправили под стражу на два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
По мнению следователей, обвиняемый может скрыться, а также оказывать влияние на свидетелей и уничтожить улики.
О задержании Репринцева стало известно 4 июля. По версии следствия, он получил взятку от сотрудника коммерческой структуры за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке одной из территорий Советского района. Тогда Репринцев временно исполнял обязанности главы Челябинска.