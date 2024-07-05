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15:19, 5 июля 2024Силовые структуры

Бывшего вице-мэра российского города арестовали по делу о взятке в 10 миллионов рублей

В Челябинске суд арестовал на два месяца бывшего вице-мэра Репринцева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинске суд арестовал бывшего вице-мэра города Сергея Репринцева по делу о взятке в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчину отправили под стражу на два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По мнению следователей, обвиняемый может скрыться, а также оказывать влияние на свидетелей и уничтожить улики.

О задержании Репринцева стало известно 4 июля. По версии следствия, он получил взятку от сотрудника коммерческой структуры за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке одной из территорий Советского района. Тогда Репринцев временно исполнял обязанности главы Челябинска.

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      Варвара Митина
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