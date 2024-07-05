Депутат Госдумы подарил участнику СВО без правой руки боевой нож

Депутат Госдумы Миронов подарил боевой нож участнику специальной военной операции на Украине (СВО) без правой руки. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
Как рассказал Миронов, Никита Федоров — ветеран СВО, в бою он был тяжело ранен — потерял обе ноги и правую руку.
«У него сегодня день рождения. Подарил ему боевой нож из закаленной стали с дарственной надписью, сувениры, массажер для спины. (..) Своих не бросаем», — написал Миронов, добавив, что намерен в дальнейшем оказывать поддержку его семье.
В феврале 2024 года мать участника СВО подарила подарила Андрею Турчаку, занимавшему тогда должность вице-спикера Совфеда, защитный оберег «от всякой нечисти». По ее словам, несмотря на компактные размеры, амулет способен «очень много сделать».