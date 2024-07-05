Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 5 июля 2024Россия

Депутат Госдумы подарил участнику СВО без правой руки боевой нож

Депутат Госдумы Миронов подарил нож бойцу СВО без правой руки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду»

Депутат Госдумы Миронов подарил боевой нож участнику специальной военной операции на Украине (СВО) без правой руки. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Как рассказал Миронов, Никита Федоров — ветеран СВО, в бою он был тяжело ранен — потерял обе ноги и правую руку.

«У него сегодня день рождения. Подарил ему боевой нож из закаленной стали с дарственной надписью, сувениры, массажер для спины. (..) Своих не бросаем», — написал Миронов, добавив, что намерен в дальнейшем оказывать поддержку его семье.

В феврале 2024 года мать участника СВО подарила подарила Андрею Турчаку, занимавшему тогда должность вице-спикера Совфеда, защитный оберег «от всякой нечисти». По ее словам, несмотря на компактные размеры, амулет способен «очень много сделать».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

      «Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

      В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

      Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

      Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

      Президент Грузии обвинила правительство в подрыве партнерства с США

      Firefly впервые запустила ракету Alpha после аварии

      Россиянин забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

      Рецидивисту дали 20 лет колонии за расправу над мужчиной и попытку изнасилования на пляже

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше