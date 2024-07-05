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16:25, 5 июля 2024Среда обитания

Диетолог дала советы по употреблению воды

Диетолог Залетова: важно не путать голод и жажду

Фото: freepik

Иногда человек может путать чувство голода с жаждой. Советы по употреблению воды россиянам дала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова, передают «Аргументы и факты».

«Иногда мы путаем чувство жажды и чувство голода, если тело не умеет различать эти две потребности», — рассказала она. Такое может произойти, если человек не привык следить за потреблением жидкости. «Одна из базовых рекомендаций в диетологии гласит: если вы чувствуете, что хотите что-нибудь съесть, попробуйте сначала попить. Иногда это помогает», — посоветовала врач.

Рекомендация не пить воду, если не хочется, применима только для тех, кто выпивает в день хотя бы литр жидкости. Остальным нужно увеличивать потребление воды, но осторожно. «Чтобы свести к минимуму негативные последствия, нужно оценить, сколько вы выпиваете воды в день, а потом постепенно увеличивать это количество. Можно добавлять по 200 миллилитров в неделю. Тогда организм спокойно адаптируется, не будет отеков и других проблем», — указала Залетова.

Ранее россиянам рассказали, как сделать воду максимально полезной. По словам диетолога Ирины Писаревой, для этого в напиток нужно добавлять фрукты и специи.

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      Александра Качан
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