Директор госпитализированного певца Мазаева рассказала о его состоянии

Директор госпитализированного солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева рассказала о его состоянии. Ее слова приводит«Москва 24».
Представитель артиста Ирина Беляева сообщила, что приступ певца удалось купировать. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Предварительно у певца выявили острый приступ панкреатита. «Сегодня будет известно точнее, потому что проводится дополнительное обследование», — уточнила концертный директор.
4 июля Мазаева экстренно доставили в реанимацию перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Выступление артиста отменили.
Позднее стало известно, что солист «Морального кодекса» находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда.