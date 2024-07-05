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11:58, 5 июля 2024Культура

Директор госпитализированного певца Мазаева рассказала о его состоянии

Директор певца Мазаева: приступ артиста удалось купировать
Сергей Мазаев

Сергей Мазаев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор госпитализированного солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева рассказала о его состоянии. Ее слова приводит«Москва 24».

Представитель артиста Ирина Беляева сообщила, что приступ певца удалось купировать. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Предварительно у певца выявили острый приступ панкреатита. «Сегодня будет известно точнее, потому что проводится дополнительное обследование», — уточнила концертный директор.

4 июля Мазаева экстренно доставили в реанимацию перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Выступление артиста отменили.

Позднее стало известно, что солист «Морального кодекса» находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда.

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      Мария Рюрикова
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