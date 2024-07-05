Дочь российского участника СВО почти полгода не получала выплат

В Тульской области дочь участника СВО почти полгода не получала выплат

В Тульской области дочь российского участника специальной военной операции (СВО) почти полгода не получала положенных по закону выплат, пишет Тульская служба новостей.

По данным издания, девушка учится на архитектурном факультете ТулГУ, пока ее отец находится на фронте. Студентке ежемесячно должны были начислять материальную помощь, но с августа по декабрь 2023 года денег не поступало. Вуз задолжал ей 40 тысяч рублей.

Деньги дочери военного перечислили после того, как прокуратура внесла ректору вуза представление.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие, он также не получил единовременную и региональную денежные выплаты.