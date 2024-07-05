Донор спермы с тысячей детей объявил себя жертвой

Донор спермы Джонатан Мейер, зачавший сотни детей, отверг обвинения в свой адрес

Донор спермы из Нидерландов, который зачал сотни детей с разными женщинами, объявил себя жертвой. Об этом пишет Daily Mail.

Джонатан Мейер из Нидерландов с 2007 года сдавал сперму в клиники и передавал ее женщинам бесплатно. При этом он часто не говорил будущим родителям о том, скольким семьям он уже помог. В июле 2024 года Netflix выпустил документальный фильм «Мужчина с тысячей детей», разоблачающий Мейера. В ответ он дал интервью «Би-би-си» и отверг обвинения в свой адрес.

«Я предлагаю им свежую сперму, которая лучше замороженной, — заявил Мейер, говоря о своих клиентках. — Причем бесплатно, им не нужно за нее платить. Они могут общаться со мной. Могут спрашивать меня о чем угодно. Как это может вводить в заблуждение? Где тут обман?»

Мейер утверждает, что первоначально ничего не скрывал от клиентов. Со временем он обнаружил, что это ставит его в опасное положение. Чтобы защититься, он перестал сообщать излишние подробности, однако настаивает, что по-прежнему называл примерное число своих детей. Мейер уверен, что клиенты знали, что он массовый донор.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Мейера включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии: на тот момент житель Гааги стал отцом 102 детей, сотрудничая с десятком разных клиник. Однако это не остановило активного донора, он начал отправлять сперму за границу, рекламируя биоматериал через соцсети и тематические сайты. Известно, что какое-то количество образцов попали в Данию и на Украину.