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17:39, 28 апреля 2023Из жизни

Суд приказал ставшему отцом 600 детей «сперминатору» остановиться

Daily Mail: ставшему отцом 600 детей «сперминатору» из Нидерландов приказали остановиться

Фото: Anamaria Mejia / Shutterstock / Fotodom

Мужчине из Нидерландов, которого прозвали сперминатором из-за того, что он стал отцом более 600 детей через донорство спермы, приказали остановиться. Как сообщает Daily Mail, голландский суд вынес соответствующее решение в апреле.

Кроме того, что суд официально запретил Мейеру впредь сдавать сперму, ему также вменили в обязанность связаться со всеми клиниками, с которыми он когда-либо сотрудничал, с просьбой уничтожить его образцы. Исключение составит биоматериал, зарезервированный для тех родителей, у которых уже есть дети от голландца. За каждую последующую сдачу биоматериала его будут штрафовать на сумму до 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей).

Благотворительная донорская организация и банк спермы Donorkind Foundation подала иск против музыканта Джонатана Джейкоба Мейера в связи с тем, что он вводил женщин, желающих родить детей от донора, в заблуждение. По их мнению, ставший отцом более 600 детей Мейер перешел черту.

В 2017 Мейера включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии: на тот момент житель Гааги стал отцом 102 детей, сотрудничая с десятком разных клиник. Однако это не остановило активного донора, он начал отправлять сперму за границу, рекламируя биоматериал через соцсети и тематические сайты. Известно, что какое-то количество образцов попали в Данию и на Украину.

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Нынешняя тяжба с Мейером была инициирована женщиной по имени Ева. Она воспользовалась услугами Мейера в 2018 году, но, впоследствии узнав о его неизбирательности, испытала приступ отвращения.

Если бы я знала, что он уже стал отцом более сотни детей, я бы никогда его не выбрала. Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня начинает тошнить. Многие матери говорили ему, что он должен остановиться, но ничего не помогает. Суд — единственная возможность защитить моего ребенка

Евамать одного из детей Мейера

Больше всего Еву и Donorkind Foundation беспокоит количество детей Мейера. Одно из их основных требований — уничтожить весь оставшийся материал Мейера в клиниках, с которыми он сотрудничал.

Мы выступаем против этого мужчины, потому что правительство бездействует. Через интернет он может наладить контакты с любыми организациями и работает с крупными международными банками спермы

Тис ван дер Мирсотрудник Donorkind Foundation

Адвокат истцов заявил, что поведение Мейера потенциально опасно для физического и психического здоровья детей донора. По его словам, поддаваясь компульсивному желанию размножаться, мужчина действует вне закона. Своими действиями Мейер нарушил соглашения с родителями и клиниками, потому что официально мог стать отцом лишь 25 детей. Истцов также беспокоит вопрос случайного инцеста и возможных генетических заболеваний, связанных с ним.

Обеспокоенные голландские медики в настоящий момент обновляют базу доноров. Было также изменено число максимальных кейсов для одного донора: теперь желающие сдать сперму смогут отдать ее лишь 12 женщинам, а не 25, как раньше.

Ранее сообщалось о враче-репродуктологе из Нидерландов, который оплодотворил собственной спермой как минимум 17 пациенток без их ведома. Женщины думали, что врач использует сперму анонимных доноров.

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Антонина Черташ
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