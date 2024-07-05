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17:41, 5 июля 2024Путешествия

Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

Рейс из Коломбо в Москву задержали на сутки из-за неисправности самолета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Свыше двух сотен летевших из Шри-Ланки россиян застряли в популярной курортной стране Азии на сутки. Об этом ТАСС рассказали в международном аэропорту имени Бандаранаике.

Отмечается, что пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 пятницы, 5 июля. Однако рейс пришлось задержать на сутки из-за выявленной технической неисправности самолета.

«Нам неизвестно, были ли эти проблемы выявлены во время полета из Москвы или после посадки в нашем аэропорту, — заявил собеседник агентства. — Мы понимаем, что такая ситуация создает значительные неудобства как для туристов, так и для сотрудников местного аэропорта».

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По словам сотрудника ланкийской авиагавани, вылет перенесен на утро субботы, 6 июля. Ожидается, что борт может быть заменен.

Ранее пилоты летевшего из Кубы в Россию самолета авиакомпании Nordwind Airlines заметили неопознанный предмет в небе. Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 777–200, следовавшим из Варадеро в Москву, в четверг, 4 июля.

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      Фариза Бацазова
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