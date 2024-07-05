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16:23, 5 июля 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего из Кубы в Россию самолета заметили неопознанный зонд в небе

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пилоты летевшего из Кубы в Россию самолета авиакомпании Nordwind Airlines заметили неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 777–200, следовавшим из Варадеро в Москву, в четверг, 4 июля. На высоте примерно 1000 метров экипаж доложил о наблюдении слева от лайнера зонда в виде небольшого шара с подвеской.

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Отмечается, что командир воздушного судна сообщил о ситуации органам противовоздушной обороны. Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнение рейса. Борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее экипажи сразу двух российских самолетов заметили воздушные шары в небе над Москвой. Объект находился на высоте 1,2 тысячи метров в районе аэропорта Шереметьево.

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      Фариза Бацазова
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