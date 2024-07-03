Пилоты сразу двух российских самолетов увидели красно-белые шары в небе над Москвой

Aviaincident: российские пилоты заметили красно-белые шары в небе над Москвой

Экипажи сразу двух российских самолетов заметили воздушные шары в небе над Москвой. Об этом стало известно Telegram-каналу Aviaincident.

Пилоты Boeing 737-800, который следовал из Саратова в столицу, увидели связку шаров красно-белого цвета с подвесом 2 июля в 20:09. Объект находился на высоте 1,2 тысячи метров в районе аэропорта Шереметьево.

В 20:15 экипаж другого лайнера, который прилетел в Москву из Алматы, доложил о наблюдении таких же воздушных шаров. Они находились на высоте около 300 метров. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Уточняется, что оба самолета благополучно приземлились в Шереметьево.

Днем ранее пилоты Utair увидели три зеленых шара в районе аэропорта Внуково. Объекты находились в 30 метрах от лайнера, который в тот момент заходил на посадку.